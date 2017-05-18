北市光復八德路口 下午5時恢復全線通車
台北市光復、八德路口交通管制自今（18）日下午5時起正式解除，恢復全線通車。
台電表示，本周一（15日）已完成灌漿、補水等地質改良，後續水電瓦斯等管線檢修與汰換也已全數完成，確認地層穩定無虞後，今下午就會開放該路段全線通行。
台電上月29日下午，在正進行電源線路洞道施工的北市光復南北路、八德路三、四段路口地下約45公尺處，發現滲水、滲砂情況，經緊急協同北市府封路交管、進行搶修。
台電指出，透過灌漿約2300立方公尺、北市府協助引注地下水源，同步配合即時監測數據，以及台大地理環境資源系教授朱子豪專業團隊，共同強化、改良地質，已完成全數搶修作業。所以原訂明日上午6時通車，提前至今日下午5時。
(工商)
關鍵字：北市光復八德路口
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