清境高空觀景步道27日啟用 採預約及總量管制

南投縣政府規畫興建清境高空觀景步道，因視野佳、景觀美，未演先轟動。（沈揮勝翻攝）

南投縣長林明溱今天中午示範操作預約系統，鼓勵網路預購門票。（沈揮勝翻攝）

南投縣旅遊新亮點「清境高空觀景步道」將在27日啟用營運，縣長林明溱18日宣布，為避免遊客爆量影響觀光品質，將採總量管制，步道在同一時間內遊客上限設為2000人，即日起入門票可透過網路預約購買，並配合步道人數現況，機動開放現場售票。

清境高空觀景步道開放，縣府透過「南投好好玩」網頁預約售票。林明溱說，民眾可經由網路搜尋「南投好好玩」關鍵字，進入該網站後選取「清境高空觀景步道」，即可操作預約。

他說，透過網頁提供預購門票ＡＰＰ及「懶人包」，包括步道導覽系統及清境地區加油站、停車場、公車站及步道觀景台之定位資訊與720度環景圖，也都一應具全。其中，環景圖實境功能可讓遊客身歷其境，方便民眾快速融入清境旅遊環境。

縣府規畫興建清境高空觀景步道，全程1.2公里，高架無障礙空間設計，嬰兒車、輪椅都可以通行，沿途高山風景優美，未演先轟動。

由於清境高空觀景步道「火紅」，對於網路訂票縣府採取預防措施，包括大量訂票後取消，如果太頻繁將予以停權；未來也考慮在符合法令條件下，收取退票手續費。

因應觀光人潮湧入清境，縣府推出「山上、山下遊透透行程」，並推薦埔里、國姓旅遊行程，有埔里廣興紙寮、造紙龍手創館體驗、桃米村生態、森林浴步道、水上瀑布；國姓的驛站、咖啡、溫泉，冷泉及客家美食等。

觀光處長王源鍾呼籲民眾，盡量透過「南投好好玩」訂票系統，採取預購方式，較能確保賞景機會；另為避免清境交通打結，建議將車輛停放清境第1停車場，再步行至蝴蝶園入口處進場，或是另外付費搭乘假日接駁車，可減少步行時間。

搭乘遊覽車的團體遊客，如果在假日上山，可將車輛停放至霧社停車場，並租車上山（需提早預約，租車業者一般收費為每人含門票計費250元）。

相關租賃車預約資訊包括德陽小客車（OK BUS）預約專線：049-2801399、049-2801377、049-2801366；西雅圖預約專線：049-2803123；耐斯通運預約專線：049-2801722。

清境高空觀景步道票價全票50元；優惠票30元，資格為南投縣民、國小以下學生等；30人以上團體票30元；年滿65歲以上、仁愛鄉民、身心障礙人士等僅收特惠票（保險費）10元。

(中時)