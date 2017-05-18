陸「黑旋風」出口型直-19E首飛成功　客製化優勢拉抬銷量

中國航空工業自主研製的直-19E出口型武裝直升機，18日上午在哈爾濱首飛成功。(中新社)

中國航空工業自主研製的直-19E出口型武裝直升機，18日上午在哈爾濱首飛成功。(中新社)

中國航空工業自主研製的直-19E出口型武裝直升機，18日上午在哈爾濱首飛成功。(中新社)

市場暱稱「黑旋風」，由中國航空工業集團自主研發的出口型武裝直升機直-19E(Z-19E)，18日在哈爾濱機場首飛成功。這款直升機的主要特色是，可以全天候在複雜戰場環境，進行地面攻擊、火力支援和空中作戰等多重任務，同時能夠耐濕熱氣象，在野地臨時場地進行起降，擁有相當卓越的作戰能力，和其他外國同級別武裝直升機相比，它的空機重量較小，因此靈活度高，巡航速度和爬升率也都有明顯優勢。

同時，這款出口型直升機還可以根據不同國家的任務需求，進行改裝，裝備不同武器，與歐美飛機只能裝載固定武器設備不同，這種客製化的特色讓它的市場銷量大大提升，業界人士看好直-19E裝直升機的出口成績，預估未來10年，可售出100-150架！

中國航空工業自主研製的直-19E出口型武裝直升機，18日上午在哈爾濱首飛成功。(中新社)

據陸媒《人民網》報導，直-19E是中國航空工業公司生產的輕型武裝直升機，2015年首度公開亮相，直-19E採用單旋翼和涵道尾槳，機型屬於窄機身構型，內部則為串列式座艙布局，有效任務負荷大，可以攜帶空對地導彈、空對空導彈、航空火箭彈、機艙吊倉等武器，主要攻擊敵方的主戰坦克、步兵戰車、裝甲車輛等，可以有效壓制敵軍的地面火力，打擊和延緩敵方的地面兵力。此外，空中作戰方面，還可以用在攻擊直升機等低空目標，為直升機護航，奪取低空的制空權。

直-19E的最大起飛重量可達4250公斤，可以連續、快速攻擊多個目標，具有良好的高溫、高原性能，可以在濕熱、充滿霉菌的惡劣環境下，或是充滿變化的複雜氣象下，在野外臨時場地進行起降，擁有完備的環境應變能力，作戰力大幅提高！

(中時電子報)