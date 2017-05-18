立院將加開3次臨時會 處理前瞻預算與年改4法

林揆今(18)日中午和民進黨團立委便當會，確認5月底休會後，將召開三次臨時會，處理前瞻基礎建設特別條例及特別預算案，年改四法，但勞保條例除外。另優先法案將排入科技基本法及國民體育法。為改善投資環境，林揆特別提出，盼月底前攬才專法（外國專業人才延攬及雇用法）可付委出委員會，臨時會完成三讀。

中午便當會後，行政院發言人徐國勇轉述表示，民進黨團立委提案建議三次臨時會時間分別為第一次約6月14~30日；第二次7月12~28日；第三次 為8月21~31日。

徐國勇說，臨時會要通過前瞻基礎建設必須召開三次會議，現在前瞻特別條例出委員會要一個月後冷凍期，才能送院會處理或表決；通過後在第二次臨時會送特別預算，林揆將親自前往報告並備詢，交付審議後也要一個月冷凍期，因此第三次臨時會才有可能處理，特別預算只送出今年下半年至明年一年半預算，約近2000億元。另第二次臨時會除前瞻預算，也有監委人事同意權。

至年金改革相關法案 有些出委員會，仍有一個月協商期。年改四法案包括公務人員退休撫卹法、公立學校教職員退休撫卹條例、政務人員退職撫卹條例、公教人員保險法等；至於勞保條例並未排入臨時會優先處理的法案；軍人退撫條例也尚未送行政院處理。

此外，徐國勇說，林全在今天會中特別強調，為了幫助台灣經濟發展跟延攬人才，希望可以把「外國專業人才延攬及雇用法」排入臨時會議程，但因此案目前未審議，還卡在8、900案未付委，得看明天院會協商結果。至優先法案包括朝野協商已完成等待簽字的科技基本法，及國民體育法可望排入臨時會處理。

他有委員提到NCC通訊管理法跟數位傳播法 但這個還沒付委 不可能在臨時會處理，行政院會都還沒通過，顯然來不及；租賃住宅市場發展條例未出在內政委員會；也要看協商結果；產業創新條例也還沒出經濟委員會，需視5/31日休會前進度而定。

(工商)