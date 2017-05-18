馬克宏內閣兼容並蓄 出版社編輯和奧運金牌成部長

奧運擊劍金牌佛雷薩爾將接任法國體育部長。（美聯社）

法國生態過渡部長余洛原是記者。（美聯社）

法國新任總統馬克宏（Emmanuel Macron）的政治取向是中間派，他的新政府成員也很「中庸」，22名官員男女各半，左派、右派、中間派都有，政治老手與民間素人都延攬。

這份新政府組成名單包括18名部長和4名國務秘書，男女各半；中央社報導，以資歷來看，18人是第一次出任部長級職位；以黨派來看，有左派有右派，也有中間派。

包括之前公布的總理菲力普（Edouard Philippe）在內共23人，法國新政府有3人來自右派共和黨（LR）；一人屬左派社會黨（PS）；兩人來自左派激進黨（PRG）；3人來自中間路線的民主運動黨（MoDem）；5人屬「共和前進！」（LREM）運動；9人來自公民社會。

其中有9人是從公民社會延攬的「新面孔」，生態過渡部長余洛（Nicolas Hulot）原為記者，衛生部長布辛（Agnes Buzyn）為醫生，文化部長尼仙（Francoise Nyssen）是出版社執行長，體育部長佛雷薩爾（Laura Flessel）是奧運擊劍金牌，也是倫敦奧運法國代表團掌旗官。

不過，馬克宏曾承諾要設立「女權部」，這份名單卻並無女權部長，只任命了負責男女平等權的國務秘書席亞帕（Marlene Schiappa）。

(中時電子報)