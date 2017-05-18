豬哥亮生前排便困難 謝金晶親手幫通便
綜藝天王豬哥亮15日因大腸癌病逝，許多演藝圈好友、後輩近日陸續前往板橋靈堂悼念，今（18日）秀蘭瑪雅也到場弔唁，並透露謝金晶在父親生前有排便困難時，親手為他通便的孝舉。
據《自由時報》報導，秀蘭瑪雅表示對於豬哥亮逝世，謝金晶已經釋懷許多，因為爸爸還在世時，她已有3年時間陪在爸爸身旁照顧。而豬哥亮生前還沒裝人工造口時，有嚴重便秘的狀況，但孝順的謝金晶並不嫌髒，還赤手替對方通便，孝舉讓秀蘭瑪雅十分感動。
另外，豬哥亮的小兒子謝佑穎這次因回台奔喪首度曝光，秀蘭瑪雅則說他本來很緊張會被媒體訪問，但過了4天沒被訪到，心情也放鬆不少了。
(中時電子報)
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