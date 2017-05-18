第6例C肝確認 701人列為高危險群

桃園市衛生局表示，到維蓮診所1229位看診病患中，有701位曾打針，列為高危險族群。（甘嘉雯翻攝）

桃園市衛生局18日確認第6例染C肝案例，衛生局指出，此為女性病患，她在今年4月11日感到疲憊，往前推6個月時間，患者去維蓮20次，注射治療16次，患者看新聞後，去另間大型醫院抽血確認染病。

衛生局指出，從去年6月10日至今年5月12日至維蓮診所就醫的1229名民眾，已確認有701人曾在該診所接受針劑注射名單，目前已經主動要求701人回診檢驗。

(中時)