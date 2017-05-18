台灣第一大花「疣柄魔芋」　尺寸如臉盆

7旬阿嬤蘇捷於10多年前在菜園中栽植幾棵疣柄魔芋，之後並未特別關照它，但最近突然開出兩朵巨花，讓她既訝異又興奮。（沈揮勝攝）

疣柄魔芋的佛燄花序，直徑達3、40公分，大小如臉盆一般。（沈揮勝攝）

疣柄魔芋佛燄苞與成年男性的手掌相較比例。（沈揮勝攝）

「疣柄」魔芋的名稱來源，即葉株柄部布滿凸起狀。（沈揮勝攝）

巨花讓人驚豔。（沈揮勝攝）

低角度觀察的樣子。（沈揮勝攝）

南投縣竹山鎮延正里1處菜園中，最近地面冒出2朵紫紅怪花，花冠直徑31公分、尺寸比小臉盆還大一些，台大實驗林管處研究人員楊智凱說，它叫「疣柄魔芋」，部分植株的佛焰苞花序展開可達40公分，堪稱為台灣最大朵的花！

魔芋屬天南星科植物，對該類植物頗有涉獵的台大實驗林管處研究人員楊智凱、洪志遠表示，台灣有4種魔芋，分別為台灣魔芋、密毛魔芋、疣柄魔芋和東亞魔芋；它們都長有地下塊莖，在養分充足時會先竄佛燄苞花株，再從附近長出葉株。

這類的佛燄苞花序一般被民間稱為「雷公槍」，因成形迅速、在極短時間內突然從地面竄出，常被吠影吠聲而衍生傳奇故事。

密毛魔芋的花株可達2.5公尺以上，疣柄魔芋則是4種魔芋中最低矮的，但它的花冠卻可寬到40公分，相當於中大型臉盆尺寸；竹山這兩朵雖只有30公分上下，但也比小臉盆還大上一些。

楊智凱說，魔芋的塊莖是製作蒟蒻的材料，疣柄魔芋的塊莖體積較大，是4種魔芋中最具潛力及經濟價值者。魔芋在冬天時葉子會枯萎爛掉，只剩下地下莖在地底冬眠，等到隔年梅雨季來臨時，開出巨花結果，最後再長出葉子。

這處菜園的主人是年近70的阿嬤蘇捷，她長期在知名宮廟「三月寶宮」服務，另一半楊長慶則擔任李勇廟廟公，常為信眾解惑；10多年前有信徒問到茹素及蒟蒻相關植物，她從雲林友人林素貞處找到幾棵種進菜園中，最近3年連續開出花朵，既訝異又興奮，認為是好兆頭。

(中時)