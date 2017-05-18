遭檢舉廠區髒亂 衛生局查到「蝦味先」用過期原料
老牌零嘴「蝦味先」驚傳使用過期原料！高雄市衛生局會同檢調查獲裕榮公司使用過期的「無水檸檬酸、柴魚粉」等原料，再製生產4種口味的蝦味先，衛生局立即封存現場違規原料及產品2371.5公斤，今天並全面要求賣場下架，估計已有250萬包的蝦味先被消費者吃下肚了。
衛生局日前接獲檢舉，指稱位於大寮區生產蝦味先的裕榮公司廠區很髒亂有老鼠，衛生局前往稽查，在該公司冷凍庫及儲藏室發現過期的柴魚粉等原料，要求公司提供製程、原料流向等資料，但廠方拖拖拉拉，一度讓衛生局人員空等了兩小時才拿到資料。
衛生局認為「原料可能有問題」，但業者當下不承認使用過期原料，後來報請高雄檢調偵辦，17日會同食品藥物管理署南區管理中心，配合高雄檢調，到廠區查獲裕榮公司使用逾期原料，生產「蝦味先─泡菜口味」、「蝦味先─墨西哥煙燻口味」、「蝦味先─日式照燒口味」、「蝦味先─蜜烤魷魚口味」等4項產品。
另查獲裕榮公司使用「紅麴」逾期原料，代工生產裕榮生技公司的「發芽大豆養生粉（紅麴）」；衛生局除現場封存過期原料及產品外，已責令該公司全面回收違規產品，並務必回報其回收進度。
衛生局今天也會同市府消保官到全聯、大樂及頂好了解下架回收情形，並全面出動監督各賣場下架回收情況，到下午為止，回收27.685公斤上述4種口味的蝦味先。
食品衛生科長陳建榮說，除泡菜口味等4種蝦味先確定用過期原料外，其他產品沒有證據證明也用過期原料，因此，只有上述4種口味的蝦味先下架回收，其他產品照常可以賣。
陳建榮說，蝦味先是休閒食品，一般人不會每天吃，過期原料吃下肚不像農藥或重金屬直接危害身體，但吃了過期原料，體質較敏感者會出現拉肚子等胃腸不適的情形。
衛生局強調，依食品安全衛生管理法第15條規定，食品逾有效日期者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違規者可罰6萬元以上2億以下罰鍰。
(中時)
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