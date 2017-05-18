遭檢舉廠區髒亂 衛生局查到「蝦味先」用過期原料

蝦味先使用過期原料。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局18日會同消保官到賣場稽查產品下架回收情形。（呂素麗翻攝）

蝦味先使用過期原料，高雄市衛生局18日會同消保官到賣場稽查產品下架回收情形。（呂素麗翻攝）

蝦味先使用過期原料，高雄市衛生局了解違規產品回收情形。（呂素麗翻攝）

蝦味先使用過期原料，高雄市衛生局18日會同消保官到賣場稽查產品下架回收情形。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局會同高雄檢調查獲裕榮公司使用過期原料生製的泡菜等4種口味的蝦味先（右）及「發芽大豆養生粉」（左一）。（呂素麗攝）

老牌零嘴「蝦味先」驚傳使用過期原料！高雄市衛生局會同檢調查獲裕榮公司使用過期的「無水檸檬酸、柴魚粉」等原料，再製生產4種口味的蝦味先，衛生局立即封存現場違規原料及產品2371.5公斤，今天並全面要求賣場下架，估計已有250萬包的蝦味先被消費者吃下肚了。

衛生局日前接獲檢舉，指稱位於大寮區生產蝦味先的裕榮公司廠區很髒亂有老鼠，衛生局前往稽查，在該公司冷凍庫及儲藏室發現過期的柴魚粉等原料，要求公司提供製程、原料流向等資料，但廠方拖拖拉拉，一度讓衛生局人員空等了兩小時才拿到資料。

衛生局認為「原料可能有問題」，但業者當下不承認使用過期原料，後來報請高雄檢調偵辦，17日會同食品藥物管理署南區管理中心，配合高雄檢調，到廠區查獲裕榮公司使用逾期原料，生產「蝦味先─泡菜口味」、「蝦味先─墨西哥煙燻口味」、「蝦味先─日式照燒口味」、「蝦味先─蜜烤魷魚口味」等4項產品。

另查獲裕榮公司使用「紅麴」逾期原料，代工生產裕榮生技公司的「發芽大豆養生粉（紅麴）」；衛生局除現場封存過期原料及產品外，已責令該公司全面回收違規產品，並務必回報其回收進度。

衛生局今天也會同市府消保官到全聯、大樂及頂好了解下架回收情形，並全面出動監督各賣場下架回收情況，到下午為止，回收27.685公斤上述4種口味的蝦味先。

食品衛生科長陳建榮說，除泡菜口味等4種蝦味先確定用過期原料外，其他產品沒有證據證明也用過期原料，因此，只有上述4種口味的蝦味先下架回收，其他產品照常可以賣。

陳建榮說，蝦味先是休閒食品，一般人不會每天吃，過期原料吃下肚不像農藥或重金屬直接危害身體，但吃了過期原料，體質較敏感者會出現拉肚子等胃腸不適的情形。

衛生局強調，依食品安全衛生管理法第15條規定，食品逾有效日期者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違規者可罰6萬元以上2億以下罰鍰。

(中時)