60分鐘》畢業即就業　產學瞄準金飯碗

正修科大機器人實驗室 被譽為最會拿金牌實驗室。(中視新聞提供)

學生參加機器人展 就是想被企業看到

以往熱門的學系隨著時間演變，優勢恐怕不再，搶攻市場金飯碗，必須掌握大趨勢！趨勢之一機器人」超夯！高雄正修科技大學智慧型載具開發實驗室，被譽為最會拿「金牌」的實驗室，指導教授張法憲結束18年軍旅生涯投身教育，張法憲說：「我們的戰鬥機器人可以在800公尺外，對目標進行搖控和射擊，我喜歡帶學生參展，希望企業看到學生能量，直接把人聘走。」近十年來團隊共研發20多款機器人，有7型成功用於相關行業。

三位雲科大電子工程所碩士 都遇過廠商直接開薪挖角。

雲科大建置ADAS平台 廠商到實驗室挖角

什麼樣的人才還沒畢業，廠商就急著開價？雲林科技大學電子工程系所2010年開始確立研發汽車先進駕駛安全輔助系統，建置ADAS系統平台，電子工程研究所副教授蘇慶龍不諱言：「常有廠商和碩士班生私下談薪水，直接挖人才。」實驗室三位主要工程師都遇過廠商挖角，研究所畢業後仍選擇繼續留在實驗室，現在都是百萬年薪，實驗室目前有10個產品正在進行開發，即將在大陸上線的安全系統已經進入量產階段，副教授蘇慶龍表示：「所有無人車駕駛，都要有ADAS技術，才能走到第二步無人駕駛。」

資誠會計師許林舜直言 3年內會計資訊人才需求倍增。(中視新聞提供)

電腦審計人才夯 會資系學生四大會計事務所全錄取

會計系曾是熱門科系，但互聯網時代來臨，經濟學人智庫預言，2033年會計稽核行業將會消失。當部分大學會計系師生還在翻帳冊、核單據時，嘉義中正大學早在2002年把教學方向伸進電腦裡的交易資料，培養數位審計人才。資誠會計事務所會計師許林舜直言：「我們在找有會計能力，同時又有資訊科技能力的人，三年內事務所人才需求會從現在一百多人，倍增到兩百人。」25歲的中正大學會資系畢業學生葉明津，目前在資誠會計事務所工作，三年前她還沒畢業就收到四大會計事務所的錄取信，葉明津說：「通常講是這間學校畢業的都很吃香，我四大事務所都有面試上，像我同學也是進鴻海那些大公司的電腦審計部工作。」

盈錫精密工業長期和勤益科大產學合作 培養人才。(中視新聞提供)

機械製造缺工嚴重 精密工業產學合作搶人

近年來台灣機械產業產值連年爬升，2017年可望成為兆元產業，但機械製造業缺工嚴重，搶人才必須主動出擊！精密螺帽隱形冠軍「盈錫」排名全球第三，公司執行副總巫有捷和總經理巫有崇雙胞胎兄弟，長期和母校勤益科技大學合作，目前175位員工九成來自產學合作，平均年齡僅25歲。盈錫精密工業總經理巫有崇表示：「透過實習可以了解學生特質，才可以做分流，了解他的工作態度，才知道是否要繼續留在公司奮鬥。」勤益科技大學機械工程系主任蔡明義直言：「每年實習學生約三四十位，今天廠商需要名額已超過250位，可見缺工問題嚴重。」

「產學聯手 瞄準大趨勢(下)」完整內容請鎖定5月20日(六)下午1點及5月25日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)