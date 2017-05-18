在豬哥亮靈堂笑出來 秀蘭瑪雅：我就很粗線條
綜藝天王豬哥亮15日病逝，享壽70歲，演藝圈一代傳奇落幕讓外界不勝唏噓，演藝圈友人和親友都紛紛到靈前弔唁，張菲、邢峰、李麗華、白冰冰、等人都到場致哀。金曲歌后秀蘭瑪雅今（18日）也到靈堂上香，不過她卻因插香習俗，無心笑出來。
秀蘭瑪雅曾與豬哥亮合作《萬秀豬王》巡迴秀時，自認不擅言詞的秀蘭瑪雅，回憶在豬哥亮都會幫她設計有趣的笑哽，才製造出許多笑料。秀蘭瑪雅自認少根筋，表示在靈堂上香時，見有人用右手插香，由於習俗上應要左手插香才符禮節，讓她無心笑出來，隨後才意識應該正經嚴肅。根據《ET today》報導，秀蘭瑪雅表示「我就很粗線條」，想到什麼都會笑出來。
秀蘭瑪雅以一身黑現身靈堂，事後在臉書寫下：「上香祝他到西方極樂世界一路好走」，並提到「大部分時間謝金晶在照顧豬大哥的，真是孝順！」讓她看了很感動。
(中時電子報)
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