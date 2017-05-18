結婚拍照牆變3D 新人登記後可拍甜蜜合照

知名地畫藝術家劉仁生耗時4天完成「花現幸福」3D彩繪牆。（王文吉翻攝）

3D透視繪畫技巧讓民眾拍照彷如「溶」入牆畫中。（王文吉翻攝）

豐原區戶政事務所備成家福袋、葫蘆娃娃對枕等賀禮，祝福新婚夫妻幸福美滿。（王文吉翻攝）

為迎接520熱門結婚登記日，中市豐原區戶政事務所邀請地畫藝術家劉仁生彩繪3D結婚牆，讓新人辦理結婚登記後，現場借位合照，如濃情蜜意般「溶」入牆畫，另備成家福袋、葫蘆娃娃對枕、幸福結婚曲、新人專屬休息區等「浪漫五重奏」賀禮，祝福新婚夫妻幸福美滿。

劉仁生為國內知名3D彩繪藝術家，曾受聘日本乃春公司擔任畫師，作品見於高雄市科學工藝博物館、美濃客家文物館、宜蘭員山生態植物館與屏東海生館等處。劉仁生老師遠從高雄到豐原戶政戶政事務所，利用古老宮殿、愛神、天鵝與玫瑰花等元素，構繪夢幻愛情故事，耗時4天完成「花現幸福」3D彩繪牆。

豐原戶政事務所主任林豪爵表示，該所為新人準備「愛在花都‧浪漫五重奏」祝福，除更新別具特色的拍照區，引進3D結婚牆，讓新人們感受被幸福擁抱的感覺，也致贈討喜的葫蘆娃娃，萌樣圖案為同仁親繪，一推出就爆紅，希望鼓勵適婚男女締結良緣，提高結婚率。

(中時)