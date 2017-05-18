改變的起點》指甲青春痘 三招判斷肝好壞

改變的起點》被逼當女工?! 吳明珠學醫逆轉人生

中醫師吳明珠。(中視新聞提供)

肝癌位居國人十大癌症死因第一位，肝又被稱做是沉默的器官，病症被發現時往往已是疾病末期，但肝病真的無法預防嗎?知名中醫師吳明珠在中視《改變的起點》節目中，就特別教大家「簡單三招判斷肝好壞」，立刻從外觀上就可以判讀肝是否健康。

對養生保肝很有研究的中醫師吳明珠，在節目中公開「三招判斷肝好壞」的撇步絕招，第一招『指甲上至少要有八個月牙、月牙太少、表示氣血的循環末梢是比較差…指甲上出現一橫一橫，也就是肝疲勞的紋路』，另外肝的健康還可以從臉上看出來，尤其是觀察青春痘的位置，『臉上老是長痘子，每次都長在下巴、甚至到耳朵、脖子這邊就要多留意』。除此之外，從我們的舌頭也可看出病兆端倪『舌頭兩邊若出現紫色的條紋、或舌頭呈紫暗，或是舌頭下面腫起來，小心是肝血火氣的警訊。』

中醫師吳明珠。(中視新聞提供)

愛美的女人要怎麼維持肌膚年輕? 年近60歲，皮膚狀態仍保養得宜的吳明珠還透露一項青春不老的秘訣，要讓皮膚好，不是膠原蛋白、護臉護膚，竟然是要養好「脾」，吳明珠說『吃甜食或澱粉類食物，會讓濕氣太重，脾就會不健康。』換句話說「脾」不好會使得皮膚毛細孔變大，膚況變差，而甜食吃多了，不只會發胖，甚至會讓人變老。

中醫師吳明珠。(中視新聞提供)

35歲之後才考取中醫師的吳明珠，在節目中回憶起小時候家境窮苦，生在當時重男輕女的社會，媽媽覺得女生將來就是要嫁人，不用讀什麼書。當國小畢業的吳明珠拿了三張獎狀回家，媽媽卻告訴她，『明天你弄一弄，要去前面那個電子廠當女工….』吳明珠驚嚇到當場坐在地上大哭，往日委屈情緒歷歷在目，令她在錄影現場心酸飆淚，吳明珠後來奮發苦讀學醫，掌握自己命運，成功逆轉人生。

中醫師吳明珠從一位窮苦的草藥人家女兒，苦讀學醫逆轉了命運，更多精彩內容，敬請鎖定 每周日晚間 中視新聞《改變的起點》

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(中時電子報)