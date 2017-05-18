台電洞道工程補漏完畢 光復八德路口恢復通車

台電在北市光復、八德路口的洞道滲水工程灌漿補水完畢，今日下午起恢復通車。(照片來源： 台電提供)

歷經20天搶修，台電今宣布北市光復、八德路口的洞道滲水工程，在封路搶修後已恢復地質穩定，下午5時起開放該路段全線通行，比原定明日上午6點通車提前。

台電上月29日下午在該路段進行電源線路洞道施工，結果在地下約45公尺處發現滲水，隨即協同北市府封路交管、進行搶修，透過灌漿約2300立方公尺，北市府協助引注地下水源，同步配合即時監測數據。台大地理環境資源系教授朱子豪也帶領團隊強化、改良地質。

經過努力搶修，本周一(15日)完成灌漿、補水等地質改良，後續水電瓦斯等管線檢修與汰換也已全數完成。台電說明，因目前該處地層已恢復穩定，故原訂明(19)日上午6時通車時程，提前至今日下午5時。

(中時)