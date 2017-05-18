鹿港璀璨端午 河道光雕隧道越夜越美麗

最璀璨的端午在鹿港！鹿港慶端陽系列活動登場，一起來看龍舟、嘗美食、賞古蹟、玩民俗。（吳敏菁攝）

最璀璨的端午在鹿港！鹿港慶端陽系列活動登場，一起來看龍舟、嘗美食、賞古蹟、玩民俗。（吳敏菁攝）

龍舟賽福鹿溪燈海在水波間蕩漾，美如夢幻。（彰化縣政府提供）

全國唯一夜間龍舟賽，龍舟幻化夜光龍，夜間放光采。（彰化縣政府提供）

最璀璨的端午在鹿港！鹿港慶端陽系列活動登場，今年延續去年「夜間龍舟賽」，為吸引更多遊客留宿鹿港，還特別街道夜間燈光展示及公會堂光雕秀，並舉辦「夜間踩街嘉年華」，將節慶的高潮往黑夜裡延展，創造夜的經濟，為傳統節慶點亮讓人一新的光采。

今天彰化縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥、福興鄉長粘禮淞和彰化縣體育會龍舟委員會主委林聖哲攜手盛情邀請。

魏明谷表示，從去年縣府將慶端陽活動從白天延伸到晚上之後，創造7萬多遊客前來鹿港，為延續盛事，今年更將活動延長1個月。龍舟賽福鹿溪燈海在水波間蕩漾，美如夢幻，鹿港藝術村和公會堂燈盞隧道，鹿港老街各式不同燈具，天后宮壯觀燈盞，讓人驚嘆～鹿港「越夜越美麗」。

魏明谷宣布更新的亮點，明年慶端陽活動將增加「隔岸拔河」，恢復過去鹿港民俗，並將福鹿溪兩岸燈從鹿港接到員林東西向，讓民眾從高速公路下坡就看到一片燈海。

鹿港鎮長黃振彥表示，縣府今年將活動延長為1個月，鹿港老街被絢麗的燈光映照得美麗非凡，公會堂廣場光雕秀與廊道值得來體驗。

福興鄉長粘禮淞說，福鹿溪位於福興鄉與鹿港的交界，有河濱公園、看台，感謝龍舟賽從前年重新移回福鹿溪，還延伸到夜間，帶來人潮。

今天記者會，彰縣府播放宣傳影片，邀請鹿港女兒藝人米可白向大家熱情介紹鹿港和美食；鹿港鎮公所也特地現場準備煎饘「食弟」和粽子，讓大家感受濃厚的端午節慶氛圍。

接下來期間連續兩個週末辦理親子划龍舟活動；27日起更有一連串的民俗節慶活動等著民眾參與，包括：傳統戲曲「南北管戲曲表演」、「魯班公宴」巧聖先師祀典儀式；在公會堂前廣場則有打卡按讚送紙黏土、送香包、煎饘「食弟」DIY、立蛋。

洛津國小、鹿港國中弦樂團等，舞出屬於鹿港的端午節；鹿港藝術村推出「小鹿市集」DIY手作體驗，包括拓印、獅頭、彩繪杯墊、板畫、浮水印等，洋溢小鎮藝術氣息。

此外，台灣水五金創新精品館28日至30日舉辦「浴樂一下午」水五金產品特賣，台灣玻璃館「燈會主燈及宇宙塔夜間點燈」、擲筊送鑽石；白蘭氏健康博物館「2017金雞慶端陽、闖關送健康」活動；緞帶王觀光工廠推出「包粽比賽」、換消暑冰品以及打卡享優惠活動。

看龍舟、嘗美食、賞古蹟、玩民俗，為方便遊客暢遊鹿港，彰縣府從27日至30日提供免費接駁車；詳細活動可上鹿港慶端陽網站查詢。

(中時)