建築限高放寬過頭 宜蘭代縣長：會通盤檢討
國道五號及雪山隧道通車後，宜蘭縣的新建案越來越多，高樓建築也一棟接著一棟冒了出來，縣議員陳鴻禧今(18)天在縣長施政總質詢時對此提出質疑，代理縣長吳澤成表示，這是兩面刃的問題，縣府必須要在兼顧景觀風貌以及都市發展兩方面，找出一個適當的平衡點，已經指示縣府建設處做整體評估。
縣議員陳鴻禧在縣議會縣長施政總質詢時指出，縣府不斷放寬第三種住宅區的限高，從6樓變成15樓，蔚藍的天空逐漸被建築物取代、遮蔽，但宜蘭縣的人口數不多，人口數不僅原地踏步，甚至還出現負成長，尤其宜蘭縣整體空屋率高達16％，排名全國第一，比台北還高，因此宜蘭縣在都市計劃方面，不能拿台北大都市發展的概念來套用，但都市設計審議委員會卻不用心，更以商人的角度在做事情，採用高密度開發方向，這是不對的。
代理縣長吳澤成表示，興建高樓大廈是從都市計畫而來，但確實有很多宜蘭的鄉親在意高樓天際線的問題，縣府也發現了這個現象，他已經指示建設處整體評估，到底天際線該怎麼控制，建築高度到哪裡比較適當，之後再納入都市計劃檢討會比較實際。
吳澤成表示，都市計劃的定位很重要，因此應該要從這個角度來切入檢討，到底要容許到什麼程度？他個人比較傾向土地部分不要再擴大，例如農地不要再變成建地，至於既有都市，該怎麼兼顧都市發展與整個城市的風貌景觀，確實要通盤檢討。這是「兩面刃」，限制太多會影響都市發展，但都市發展太過則會影響都市整體的景觀風貌，因此必須要取得適當的平衡點。
(中時)
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