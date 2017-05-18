前跆拳道女國手設老鼠會 4年吸金近3億
老鼠會吸金案又一樁！前跆拳道徐姓女國手涉嫌以投資「水產進口批發」為由，宣稱按月支付5％至20％不等紅利做報酬，對不特定人吸收高額資金，4年來坑了2億8千萬，受害人近50人，經檢警搜查後，予以收押禁見。
徐女3年前就開始以虛設公司「水產進口批發」進行不法吸金，以紅利報酬來利誘投資客前來投資，但投資客們都沒有拿到利潤，其中還有1名受害者向地下錢莊借了8千萬投資未果，使得受害者憤而提告才揭露此案。
檢察官表示，徐女向受害人募得的資金，根本沒有投資在水產進口批發事業，也沒有按期支付紅利，還要求被害人以換票方式繼續投資，至今年4月間，因陸續跳票，被害人才向地檢署提告。
基隆市調查站及基隆市二分局於昨（17）日發動搜索，在徐女與其他共犯住處、公司等4處，帶回5名被告人及查扣相關帳冊，晚間複訊後，於今（18）日依違反銀行法將主嫌徐女移送地檢署，並將繼續追查金錢流向，查扣不法所得。
檢警調查顯示，徐女落網後，否認自己是吸金案主使者，並強調自己也是被害人，檢警仍依違反銀行法第29之1條借款、收受投資、使加入為股東名義，向多數人收受款項而未給付相當紅利，將她羈押禁見。
有消息指出，徐女年近40歲，國立體育大學畢業，曾獲選為我國跆拳國手，1998年代表台灣參加墨西哥世大運跆拳賽事獲得羽量級銅牌，之前在補習班擔任數學老師，因友人介紹才加入水產公司，她自稱自己也是受害者，檢方將持續深入調查。
基隆地檢署呼籲，有鑑於「老鼠會」及「龐式騙局」等層壓式推銷的不法吸金集團層出不窮，至今仍以不同形貌行騙受害者，請民眾切勿因一時高額利潤而受騙投資，招致財產損失。
(中時)
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