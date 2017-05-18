洗臉過度 小心臉紅腫成麵龜

過度洗臉清潔，會使角質層受到破壞，成了極敏感肌。(圖/達志影像/Shutterstock)

炎炎夏日，皮膚一出油就馬上洗臉嗎？小心！過度清洗臉部肌膚，會使皮膚過敏，出現紅腫熱痛！

一名女大生，一天洗4次臉，後來皮膚開始紅腫熱痛，直到兩周後，症狀還是沒有消退，才轉而向台北榮總皮膚科求診。依據蘋果日報，陳志強醫師表示，臉部的角質有助於保持肌膚水分，亦可阻斷紫外線對肌膚角質層的傷害，過度洗臉清潔，會使角質層受到破壞，就會像該病患這樣造成極敏感性肌膚。

陳志強醫師指出，臉部肌膚過度的去角質，會讓肌膚認為缺乏油質，而代償性出油，就造成出油情況更加嚴重；正確的洗臉應是早上、晚上洗臉洗1次即可，如果清洗過度，可能會使臉部紅腫成麵龜臉。

(中時電子報)