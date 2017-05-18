迎接端午連假人潮 清境高空觀景步道開放預約
南投最新觀光景點「清境高空觀景步道」將於5月27日正式啟用，連結國民賓館到青青草原南票口處，提供遊客遠離車道、飽覽中央山脈群山全景。迎接端午連假人潮，步道除有現場購票，官網今(18)日起開放民眾網路預購門票，每日開放3,400人預約名額，全票售價50元，網路預約者可憑電子票券(QR code)排隊入橋。
清境高空景觀步道海拔約1700到2000公尺，採用隱匿式高架設計，全長1.2公里，寬2.5公尺，橫跨草原連結清境國民賓館舊步道到青青草原南票口；高架空中步道提供旅客安全健行的同時，也能欣賞更開闊的視野。步道沿途並設有6座景觀平台，方便旅客駐足迎涼風，遠眺中央山脈、濁水溪河谷，體驗「腳下綠草如茵，身前深谷千米，放眼群山如帶，舉頭晴空蔚藍」的清境草原寫照。
高空步道將在端午節連假開放民眾使用，網路預約最晚須於參觀日前一天登記入場，完成付款後才算預約成功(不受理電話預約)；另也開放現場購票，售完為止。網路預約分為上、下午預約場次，每場次開放預約人數限制1700人，每日可預約人數上限為3400人，步道人數同時間管制上限2000人。門票全票售價50元，優待票30元，敬老、仁愛鄉民特惠票10元。
(中時電子報)
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