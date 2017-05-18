衛武營童樂節，票房反應熱烈

衛武營童樂節打出口碑，今年票房反應熱烈。（衛武營藝術文化中心提供）

衛武營童樂節邁入第六年，逐漸樹立口碑，今年以「花露露的魔法實驗場」為主題，7月1日至16日共規畫29場展演活動，開賣1周內票房即達7成，主辦單位緊急與國內外團隊協調，其中3檔作品共追加3場次，讓更多家庭能夠參與。

衛武營今天舉辦童樂節記者會，國家表演藝術中心董事劉富美指出，每年看到童樂節期間市民踴躍投入，所凝聚的力量足見藝術在地生根成果；高市教育局主祕游淑惠則肯定，童樂節每年都帶來不同驚喜，「已讓衛武營成為高雄藝術發源地」。

衛武營營運推動小組召集人暨準藝術總監簡文彬提及，童樂節已累積相當口碑，今年收到一位自閉兒的母親來電，說前年孩子參與童樂節後，孩子個性變得很開朗，但去年想再帶孩子參加，卻搶不到票，所以今年搶在開賣首日來購票。

開賣1周內，門票已售出7成，衛武營緊急與演出團隊協調，確認加開3個場次，分別是2個國際節目《爆炸銀河系》與黑光劇《親親水族館》，以及全新創作阿卡貝拉音樂劇《小安、金剛與學舌鳥》。

此外，今年衛武營再與教育局合作，號召高雄多所小學發揮創意，聯手打造衛武營戶外園區的手作裝置藝術，衛武營則規畫「手指偶兒童工作坊」、「阿卡貝拉親子工作坊」等課程，更有4檔戶外演出，邀家長與小朋友一起到衛武營親近藝術。

(中時)