崩盤危機當前 農民盼台灣香蕉加工賺外匯

農民盼香蕉加工，出口賺外匯。（農委會提供）

蕉價6月恐崩跌，近期市場蕉價已出現明顯降幅，今日香蕉批發價已從上周的每公斤67.5元降至49.5，降幅高達26.8％。蕉農疾呼，日本、韓國不產蕉，卻能打造出香蕉蛋糕、香蕉牛奶等知名伴手禮大賺觀光財，對產蕉量豐富的台灣而言相當諷刺，政府應投入推動加工品，讓台灣香蕉挑戰國際賺外匯。

去年風災後復耕的香蕉產量，可能集中在6月收成上市，且產量也比往年多了4萬公噸左右，農糧署上周預估蕉價至6月底有劇烈跌幅，產地青蕉價格恐從每公斤50元跌至12元。為此，農委會展開「救蕉大作戰」，今日攜手全聯召開記者會，盼這段期間由全聯協助銷售至少6000公噸的香蕉。

蕉農黃榮炫指出，日本、韓國都不產香蕉，卻分別打造出東京香蕉蛋糕（Tokyo Banana）、香蕉牛奶等，並成功推廣成為國際級的伴手禮，反觀台灣產蕉，卻沒有類似的國際級加工品，實在相當諷刺，青蕉催熟成黃蕉後，保存期限約1周，假如能有效加工，保存期可望拉到到1個月，甚至半年，還能推廣到國外賺取外匯，這才是最好的發展方向。

農委會主委林聰賢表示，去年6月至9月間台灣經歷多次颱風，重創中南部香蕉產地，原本各地蕉農都會彼此錯開收成時間，但這次幾乎同時受害而復耕，導致6月份將一波盛產期，就怕價格從金價變土價，因此提前替農民行銷，日本和韓國例子他也很清楚，台灣有機會做出屬於自己的加工產品，如甜點、冰品等。

全聯董事長林敏雄表示，以前高麗菜過剩時，為了幫助農民，全聯進貨價每顆10元，就直接以10元售價賣給消費者，不賺額外利潤，還陳列在門口第一排，這次香蕉也願意比照辦理，香蕉做成加工品可提升附加價值，全聯將陸續推出蛋糕等5款香蕉甜點，鼓勵消費者選購。

(中時)