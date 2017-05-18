極品、極東正露丸退費 偽品退2倍
中榮貿易公司及嫦娥藥品公司涉嫌竄改「極品正露丸」及「極東正露丸」2種藥品效期。衛生局今日表示，目前已下架超過14萬盒、1000箱，2公司已統一由中榮公司處理後續事宜，業者已承諾，只要持瓶身，真品就以原價退費、偽品則以原價2倍退費，自下周起至今年底皆可退貨。
衛生局副局長許朝程表示，衛生局截至今日中午已封存1013箱、14萬7587盒藥品。另也查核轄內33家藥局及藥商，架上皆無2項商品。
許朝程說，而一般商品效期為5年，業者則在快到期的半年內改標2年至3年不等。至於從何時開始改標、詳細數量有多少，仍待檢方調查。
許朝程也說明，真品的內裝貼紙上有批號，但偽品則無批號，外裝真品有易撕開的開口處，但偽品的包裝則僅貼上貼紙。業者表示不限購買時間都可退費，退費處理時間自下周一22日起至今年底止，退費專線為02-82876566。
(中時)
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