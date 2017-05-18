彰化可愛動物園區20日說明會 動保團體、民代將動員
彰化縣溪州公園興建可愛動物教育園區案，因地方反彈擱置半年，20日將在溪州國小舉辦說明會，希望能針對民眾疑慮說清楚、講明白，由於動保團體、反對的民代都將動員，動防所擔心場面失控，已協請警方到場維持秩序。
彰化員林動物收容所從月初就不斷透過以粉絲頁在臉書傳遞訊息，呼籲民眾踴躍出席到場了解園區規畫，讓健康的毛孩有更寬敞開放的空間被看到、提高被領養機會。
收容所一名約聘獸醫師指出，有別偏遠海邊或山區，溪州公園腹地寬敞，且是公車行經路線，方便學生志工前往，一般民眾也更有意願來參觀。
動物防疫所動物保護課技士洪世恩說，園區5棟犬舍都比照家庭式住宅設置獨立排水和化糞池，規畫沉澱、曝氣和消毒槽，並投入益生菌有效分解犬貓排泄物，不會有髒臭問題；且園區為半密閉式，四周均退縮12米種植樹木綠帶隔離，大大減噪，居民憂心的髒臭與噪音其實都不會有太大影響。
動防所長董孟治表示，未來捕捉到的流浪犬貓都還是會先放在員林山區收容，經檢疫、注射疫苗並結紮後，再篩選健康年輕個性溫和親人移至溪州新園區供登記領養；希望周六說明會支持與反對的雙方能有對話和說明釋疑的機會，為免場面失控，已事先請警方協助，屆時北斗分局將派員到場維持秩序。
(中時)
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