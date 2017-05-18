萬安演習前受傷 龍潭警助開道送醫治療

40歲陳姓男子因為下巴受傷趕往醫院，雖在萬安演習期間，警方也為其開道送醫救治。(賴佑維翻攝)

北北基、桃竹、宜蘭等地的「萬安40號」軍民聯合防空演習，18日下午1時30分至2時登場。桃園市龍潭區警方在中豐、聖亭路口發現1部自小客車在行駛，攔下後發現副駕駛座40歲陳姓男子下巴全是血漬，處理員警經回報勤指中心獲准，趕緊以巡邏車前導，送往醫院急救。

陳男說，因為走路不慎跌倒，下巴疑似插到類似鐵片尖銳物品，右手掌也有擦傷，雖知道正在萬安演習，但擔心血流不止，才會趕往醫院。也感謝警方協助開道，讓他趕緊獲得治療。

(中時)