桃園市衛局查獲逾期原料製蝦味先 下架40.3公斤

桃園市衛生局查獲逾期原料製蝦味先，下架40.3公斤。（甘嘉雯翻攝）

桃園市衛生局查獲逾期原料製蝦味先。（甘嘉雯翻攝）

桃園市衛生局18日接獲高雄市政府衛生局通報裕榮食品股份有限公司使用逾期柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料製售「蝦味先日式照燒口味」、「蝦味先蜜烤魷魚口味」、「蝦味先泡菜口味」、「蝦味先墨西哥煙燻口味」及「裕榮生技GABA發芽大豆養生粉(紅麴)」等5項產品，共有21家下游，其中17家為統倉，另外有4家非統倉，食安稽查大隊立即前往查核，同時也查核大賣場、連鎖超市及雜貨店等業者，截至目前共計下架316包、40.3公斤。

(中時)