楊烈目睹豬哥亮生前異狀 「服草藥排毒」廁所狂拉

金鐘歌王楊烈。(本報系資料照)

豬哥亮因大腸癌逝世，也曾罹患相同症狀的64歲歌王楊烈，今(18日)現身靈堂致意，透露曾在合作《大釣哥》期間目睹豬哥亮異狀，稱豬哥亮身體虛弱，還不斷跑廁所，情況很不正常。

楊烈11年前發現罹癌，當下決定立刻開刀治療，術後重視養生，目前情況良好，綜合媒體報導，他今現身靈堂，透露與豬哥亮合作《大釣哥》時，曾目睹豬哥亮服用不明草藥，因為他很相信那些草藥能幫助排毒。

只是豬哥亮在服用後，就一直跑廁所，連休息時間也不能坐太久，因為一直瀉，楊烈認為草藥完全沒有營養，反而把身上僅有的營養排掉，讓他不禁感嘆豬哥亮根本「拿命開玩笑」。

(中時電子報)