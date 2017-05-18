華山天使站感恩會 志工站長「粽衣娛親」
華山基金會埤頭天使站服務在地滿4年，今天在元埔社區舉辦周年感恩茶會，基金會站長和義工們穿著粽葉編織的草裙「綵衣娛親」，來自幼兒園的小朋友則準備「粽子蛋糕」與阿公、阿嬤們分享，場面很溫馨。
基金會縣站長黃玉芬說，再過幾天就是端午節，基金會將為獨居長輩準備關懷禮，預計送出1652份，包括粽子、麵條、養生飲品、肥皂以及按摩器，另外，還有義工加碼贈送親手縫製的香包，讓老人家驅邪又祈福。
埤頭這場感恩活動，基金會各天使站的站長個個粉墨登場扮起「老萊子」穿著粽葉編織的草裙大跳活力舞步娛樂老人家、現場還舉辦古早味起灶生火綁粽子，陪伴長輩回味童年的端午節。
現任明道大學媒體公關主任的前彰化縣社會處長陳治明，也特地出席活動與老人同歡，他呼籲，大家要齊心讓獨居長輩過得更幸福。
75歲的許忠屯，因疾病、車禍，行動不便，也看不見，平時不願意外出，直到華山基金會的介入服務，才又燃起生命的活力，他拄著柺杖出席活動，感慨地說「在這裡，好像是來看家人」。
(中時)
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