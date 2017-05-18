苗栗加停國光號 相關單位會勘確認可行性

苗栗到台中的國光號和新竹客運班車相繼停駛，使得苗栗旅人對外交通不便，立委徐志榮屢接獲民眾陳情，18日邀集國光號客運及公路總局等單位實地會勘，希望能藉由舊台6線到苗栗龜山站接運旅客。

立委徐志榮表示，包括苗栗和頭份鄉親都先後反映，希望新竹到台中的國光號班車，能在頭份和苗栗靠站，方便2地民眾到台中或新竹地區。

徐志榮上午邀集國光客運、公路總局、監理站和相關單位，到龜山橋站實地會勘，現場特地找來國光號班車實地測試，若從苗栗交流道下來，可以耽誤約10分鐘，但地方認為如果採取轉入舊台6線的話，應該滿足苗栗鄉親最大願望。

徐志榮聽取各方意見後，認為由縣府、公路局和監理站相關單位，做好舊台6線相關安全措施，讓國光號能到龜山橋站載運乘客，是最佳方案。

對於苗栗到台中及台北到苗栗的站牌加以區隔，國光號認為實施起來有困難，而且屆時交流道附近乘客如無座位，可能又引發投訴各種疑慮。

(中時)