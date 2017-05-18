地方救命錢！蔡其昌疾呼朝野支持前瞻計畫
台中市大甲區溫寮溪堤防改善應急工程日前動工，立法院副院長蔡其昌18日前往關切，從河川整治談到前瞻基礎建設，他強調，地方「救命錢」不要再有人反對，「建設是不分藍綠！」呼籲朝野一起支持前瞻計畫。
蔡其昌感概地說，前瞻基礎建設有水資源部分，中央不斷企盼能趕快通過，像河川整治需要大筆預算，在偏鄉爭取經費很難有著落，這些都是地方的救命錢，中央若能以特別預算支持，疾呼不要有人再反對，朝野共同合作盡快將預算通過。
蔡其昌指出，前瞻基礎建設一旦通過後，以後一般的年度預算會較寬鬆，可以做前瞻基礎建設沒有爭取到的其他偏鄉建設，民眾日夜期盼的地方基礎經費被阻擋，相信偏鄉地區的鄉親是不會接受的。
針對溫寮溪氾濫問題，蔡其昌表示，去年會勘時發現育德橋上游兩岸坡面工老舊，基腳破損裸露需要修補，現場要求第三河川局編列預算，由中市府水利局協助規畫河岸綠美化，盼透過河道整治解決淹水問題。
蔡其昌爭取到中央及地方共3600萬元經費，進行育德橋至水尾橋堤防改善工程，以免汛期沖毀堤防影響居民生命財產安全，預計9月可以竣工；他也指出，溫寮溪上下游整治預算龐大，無法一次編列到位，只能從最急迫之處著手，分年分期完成整治。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。