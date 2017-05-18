地方救命錢！蔡其昌疾呼朝野支持前瞻計畫

溫寮溪堤防改善應急工程動工，立院副院長蔡其昌（右二）疾呼朝野共同支持前瞻計畫。（陳淑娥攝）

台中市大甲區溫寮溪堤防改善應急工程日前動工，立法院副院長蔡其昌18日前往關切，從河川整治談到前瞻基礎建設，他強調，地方「救命錢」不要再有人反對，「建設是不分藍綠！」呼籲朝野一起支持前瞻計畫。

蔡其昌感概地說，前瞻基礎建設有水資源部分，中央不斷企盼能趕快通過，像河川整治需要大筆預算，在偏鄉爭取經費很難有著落，這些都是地方的救命錢，中央若能以特別預算支持，疾呼不要有人再反對，朝野共同合作盡快將預算通過。

蔡其昌指出，前瞻基礎建設一旦通過後，以後一般的年度預算會較寬鬆，可以做前瞻基礎建設沒有爭取到的其他偏鄉建設，民眾日夜期盼的地方基礎經費被阻擋，相信偏鄉地區的鄉親是不會接受的。

針對溫寮溪氾濫問題，蔡其昌表示，去年會勘時發現育德橋上游兩岸坡面工老舊，基腳破損裸露需要修補，現場要求第三河川局編列預算，由中市府水利局協助規畫河岸綠美化，盼透過河道整治解決淹水問題。

蔡其昌爭取到中央及地方共3600萬元經費，進行育德橋至水尾橋堤防改善工程，以免汛期沖毀堤防影響居民生命財產安全，預計9月可以竣工；他也指出，溫寮溪上下游整治預算龐大，無法一次編列到位，只能從最急迫之處著手，分年分期完成整治。

(中時)