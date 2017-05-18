通緝犯半夜闖紅燈 拔腿落跑空翻自摔

林男開車闖紅燈，遭人臉辨識系統識破通緝犯身分。（王文吉翻攝）

林男通緝身分曝光，拋棄女友、汽車，拔腿落跑。（王文吉翻攝）

林男往小巷狂奔，疑過彎時重心不穩，空翻一圈摔倒在地。（王文吉翻攝）

林男遭警方壓制，並上銬帶回派出所，訊後解送台中地檢署歸案。（王文吉翻攝）

槍砲通緝犯林男深夜開車載女友返家，行經豐原區中正路口時，因闖紅燈遭警盤查，林擔心通緝身份曝光，謊報假名卻背不出身分證字號，之後頻閃躲警用電腦辨識人臉，盧了5、6分鐘直接拔腿狂奔，不料才跑50公尺左右，就腿軟自摔，隨即遭警方逮捕入監。

警方調查，55歲林男於2年前涉槍砲案遭地檢署通緝，逃亡期間，居無定所，四處打零工。本月8日凌晨1時，林到友人住宿打麻將，贏了數萬元，開車載女友欲返回住處，行經豐原區中正路、瑞興街口，闖紅燈遭巡邏員警攔查。

警方表示，林男被攔下後擔心通緝身分曝光，先謊稱沒帶證件，還謊報好幾個假名，但都被警方拆穿；警方拿出警用電腦要使用人臉辨識系統查證他身分時，林男不斷閃躲鏡頭，接著趁警方不注意，丟下汽車、女友，拔腿往小巷狂奔，疑過彎時重心不穩，跑不到50公尺空翻一圈摔倒。

警方追上前壓制林男，並上銬帶回派出所，偵訊時警員笑問「通緝就通緝跑什麼？你是不是打麻將坐太久腿麻？」警偵訊後將他解送台中地檢署歸案，將直接入監執行。

(中時)