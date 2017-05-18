成大安寧團隊「尊嚴療法」 感動對岸醫護
台灣的安寧療護發展名列世界前茅，李嘉誠基金會多次派大陸一流醫護到成大醫院交流，他們在聆聽成醫舉辦「尊嚴療法」的生命故事後，認為值得效法，經過院方同意，兩岸醫療交流從全人照護開始建立合作關係。未來台灣安寧醫療的生命故事將透過基金會網站傳往大陸，感動對岸民眾。
新加坡連氏基金會前年評估全球80國家的安寧緩和醫療，台灣名列全球第6，亞洲第1，成大醫院是台灣的安寧緩和專科醫師及護理師的代訓醫院，使得對岸安寧醫護常慕名派員來交流。
雖然李嘉誠基金會在大陸推動安寧療護訓練16年，但受限於民間組織，對岸安寧醫療尚在啟蒙階段。
成大醫院近二年開始作醫學生尊嚴療法訓練課程，以開放式的問句，例如「生命裡最值得紀念的事情？」作訪談，每年有一次500多人聆聽的大型故事分享，成醫會將其中感人的故事節錄在院內發行的《全人照護醫學教育電子報》上。
成大醫院今年舉辦的故事分享正逢大陸7省頂尖醫院的9名護理師造訪，他們學習安寧療護過程中，醫病互動時因為同理心、情緒支持產生的感動，認為值得效法，向成醫提出訂閱電子報內文章的想法。
原本不對外公開的電子報，在成大醫院院長楊俊佑同意下，兩岸醫療合作從全人照護踏出第一步，未來發生在台灣安寧病房內的感人故事，將有機會登上大陸的網站，感動對岸的民眾。
(中時)
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