香山荔枝釀啤酒 林智堅扶植竹市產業

新竹市長林智堅18日參訪纖碧爾啤酒廠，品嘗在地釀造的啤酒。（圖/徐養齡）

林智堅18日參訪纖碧爾啤酒廠，品嘗在地釀造的啤酒。（圖/徐養齡）

新竹市釀酒廠纖碧爾在地深根多年，近來運用香山在地荔枝，開發「醉妃荔枝啤酒」，另使用在地玻璃廠的耐壓玻璃瓶，從生產、製造都有濃厚的新竹味，在業界豎立口碑。

市長林智堅18日專程參訪位於香山區的纖碧爾啤酒廠，業者曾貽連說明廠區釀酒流程，生產具在地風味的香山情啤酒、荔枝啤酒等，另有無酒精、甜度10的黑麥汁，期盼能藉由在地化的營運經驗，進軍國際市場。

林智堅扶植在地產業有成，指竹市有許多中小企業，因受限資金問題，導致研發受阻，市府推出地方型SBIR輔導計畫，成為堅強的創業後盾，纖碧爾啤酒廠即為成功案例，「希望有天能在國外喝到來自新竹市的啤酒」。

(中時)