金門發現瀕絕綠蠵龜 10餘年首見活跳跳

金門今天發現1隻瀕絕綠蠵龜，當地10餘年來僅見的活體發現紀錄。（圖/李金生）

暫時收容於縣水試所的海龜，目前進食狀況良好。（圖/李金生）

金門野生動物救援暨保育協會獸醫師江宜倫說明，海龜疑有寄生蟲感染現象。（圖/李金生）

縣府農林科長鐘立偉表示，海龜將在評估健康狀況後野放。（圖/李金生）

海龜的背甲及頭部均有紅色光澤，十分醒目和討人喜歡。（圖/李金生）

金門新湖漁港今(18)日發現1隻迷航的瀕絕綠蠵龜，因頸部和後肢有寄生蟲感染現象，且疑似無法正常下潛，目前暫時收容於縣水試所觀察，將在評估健康狀況後野放，讓牠重返大自然。

這是金門最近10餘年來，僅有的1筆保育類海龜活體發現紀錄，個體屬於年輕的幼龜，重5.5公斤，背甲長35公分，目前精神及食慾良好。背甲及頭部均有紅色光澤，划水和進食的萌樣，十分討人喜愛。

今天上午8時許，金門區漁會通報在新湖漁港內發現1隻海龜緊靠漁船，疑因饑餓而追咬水中垃圾，多次驅離無效後，為避免遭漁船船槳打傷，只得將牠打撈上岸。

縣府據報透過海龜救傷通報平台確認為綠蠵龜，經金門野生動物救援暨保育協會獸醫師江宜倫檢視及海生館線上諮詢，發現牠的脖子背側、後肢有黃色結痂樣傷口，疑似寄生蟲感染，立即交由水試所暫時收容觀察，待情況穩定後，再做進一步的抽血及糞便檢查。

縣府指出，海龜約需20至30年才會達到性成熟，成龜背甲長可達153公分，體重超過100公斤以上，以海藻等植物為主食，因綠色素的累積導致脂肪呈綠色，故被稱作綠蠵龜。目前 ，全球僅剩下約20萬頭產卵母龜，為瀕臨絕種的保育類野生動物。

過去，金門在塔山等處海岸曾有海龜上岸產卵紀錄，但隨環境改變，金門地區近10餘年來已無活體海龜通報案例。103年在北山海岸有民眾發現腐爛海龜遺體，但因腐化嚴重無法確認種類，105年7月18日則在料羅灣發現由廈門大學野放的綠蠵龜死亡個體。

常年進行海龜救傷及調查的國立海洋大學程一駿教授表示，若於港灣或海岸發現活體海龜，切勿任意捕撈或碰觸，盡量讓海龜自行離開人類活動海域。農委會林務局則呼籲，所有的海龜均為保育類野生動物，漁民在海上作業發現混獲海龜時，應撥打海巡署報案專線「118」通報。

另民眾若在岸際發現擱淺的海龜，除可通報海巡單位，也可通知海洋大學海龜救傷通報專線（0978-952145）及海生館（08-8825001#5052）前往救援及收容。

(中時)