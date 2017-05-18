兄砍斷胞妹頭顱 高市衛生局：死者按時就醫病情穩定
高雄市苓雅區18日發生驚悚的兄砍斷胞妹頭顱致死案，死者是高市衛生局列管的精神障礙個案，衛生局表示，死者11年來均按時就醫、服藥，病情穩定。
社會局也說，該案沒通報過家暴紀錄，也沒有中低收入戶資格，未使用居家服務、未申請臨短托服務，只有死者持有身心障礙手冊，每月領有身障生活補助4872元。
衛生局社區心衛中心主任蘇淑芳說，死者均有規則就醫，屬於4級照護對象，公衛護士依規定每年到家裡訪視1次，不過，11年來，公衛護士曾訪視26次，死者的病情一直很穩定。
據悉，死者與兄嫂同住，兄嫂對她非常照顧，最近因死者身體檢查出疑似罹患腫瘤，情緒顯得焦躁，今天可能也因身體就醫問題，兄妹間發生爭吵而釀成命案。
蘇淑芳建議，家有身心障礙者，有社區復健機構可以幫忙，以死者的情況，家屬可以白天將她送到日間型精神復健機構，接受職能訓練，晚上再接回家，對家屬來說可獲得喘息機會，可以減輕壓力。
蘇淑芳說，民間也有一些家屬支持團體，家有身心障礙者，家屬如果在照顧上有困擾，可以參加這些團體，尋求支持，或打電話給衛生局，公衛護士可以到府協助，觀察病友的狀況或簡單衛教，家屬可以多利用。
(中時)
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