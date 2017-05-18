涉性侵開庭被下封口令 秦偉一臉鐵青：法官不讓我說
藝人秦偉被控性侵8名女子遭起訴求刑41年，台北地方法院今(18)日下午再度開準備程序庭，秦偉庭訊後一臉鐵青說，他很想發言，「可是法官不讓我說」，因為法官說，本案是性侵案，不能對外發言，表情嚴肅沒有發表任何談話，迅速搭車離開法院。
本案先前已開過3次庭，秦偉面對媒體採訪，都否認涉及性侵，還強調他「從來沒有勉強任何人做不願意的事」，更直言媒體報導內容部分偏頗，他相信法院會還他清白。
秦的律師也說，外界質疑本案有未成年受害者，但那是16年前的事，大家以此作文章，擴大渲染，對秦偉有很大詆毀，未來有任何詆毀秦偉名譽的人或事，一定提告。
儘管秦偉媒體前喊冤、律師也嗆喊告，但今日庭訊結束後，秦偉和律師都未再發言，因為法官再次提醒不能洩漏任何內容，秦偉只好「封口」，不發表任何意見和談話。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。