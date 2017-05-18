涉性侵開庭被下封口令 秦偉一臉鐵青：法官不讓我說

藝人秦偉被控性侵案再度開庭，法官下封口令，秦偉噤聲一臉嚴肅。（王己由攝）

藝人秦偉被控性侵8名女子遭起訴求刑41年，台北地方法院今(18)日下午再度開準備程序庭，秦偉庭訊後一臉鐵青說，他很想發言，「可是法官不讓我說」，因為法官說，本案是性侵案，不能對外發言，表情嚴肅沒有發表任何談話，迅速搭車離開法院。

本案先前已開過3次庭，秦偉面對媒體採訪，都否認涉及性侵，還強調他「從來沒有勉強任何人做不願意的事」，更直言媒體報導內容部分偏頗，他相信法院會還他清白。

秦的律師也說，外界質疑本案有未成年受害者，但那是16年前的事，大家以此作文章，擴大渲染，對秦偉有很大詆毀，未來有任何詆毀秦偉名譽的人或事，一定提告。

儘管秦偉媒體前喊冤、律師也嗆喊告，但今日庭訊結束後，秦偉和律師都未再發言，因為法官再次提醒不能洩漏任何內容，秦偉只好「封口」，不發表任何意見和談話。

(中時)