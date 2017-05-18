3萬噸過期豬流入市面？衛生局澄清是3萬公斤

台中市議員段緯宇（前）等人，今天下午在台中市議會踢爆，指過期肉品光他送貨改標蒐證的就超過3萬公噸流入市面。（陳世宗攝）

台中市議員李中(左)在議會中揭露，衛生局長親自證實「台中市賣得快，所以查不到存貨；其他縣市賣的慢才會查到過期肉品！」（陳世宗攝）

力勤冷凍公司過期肉品繼續蔓延，台中市議員段緯宇等人，18日下午在台中市議會踢爆，指他跟檢舉人聯絡發現檢舉人跟衛生局說，過期肉品不只桃園、嘉義跟台南，還包括新北、台中市等各縣市都有；過期肉品光他送貨改標蒐證的就超過3萬公噸，絕對不是衛生局先前公布只有410公斤。

衛生局長呂宗學立刻澄清檢舉人，提供的改標過期肉品資料經統計是3萬公斤；而非3萬公噸，該數據證實這波食安事件有3萬公斤過期肉品流入市面；經追查卻只查到總計5974.4公斤過期冷凍雞腿、大腸頭等肉品封存，仍有超過2萬4000多公斤疑似過期肉品，恐被早就被消費者吃下肚。

台中市議會超黨派市議員段緯宇等人說，4/21日由力勤離職陳姓司機向衛福部檢舉，檢舉內容為販賣過期發臭肉發貨全台，台中市府到5/5日查緝，發現庫存還有1.5噸腐肉，輕罰600萬，並對外宣稱未發現市面上流通；後又發現南投等其他縣市有腐肉，又於5/16日再次裁罰600萬元輕縱！

段緯宇等人要求對這種不肖廠商應該要求立即停止營業，不該讓黑心廠商繼續出貨，販售黑心腐肉給無辜的消費者。段緯宇等人還打電話給投訴人，投訴人在電話中確認，他從2014年送貨期間只要發現老闆要他將過期肉品改標，他就都拍照錄影，拍攝超過100張照片與22段影片，全都交給衛生局與檢調調查。

陳姓檢舉人說，「我全省送貨，過期肉品絕對不只衛生局公布的台南等3縣市，新北市、台中市也有；只是台中市攤商進貨少，早就吃掉了。」

國民黨籍市議員李中在議會中說，經他打電話給衛生局長呂宗學時，衛生局長親自證實「台中市賣得快，所以查不到存貨；其他縣市賣的慢才會查到過期肉品！」稱讚衛生局長呂宗學「果然是學者，還沒被政壇汙染，說話好實在！」

呂宗學說，稽查過程中該局發現整個問題豬肉銷售過程是個「共犯結構」，過去對下游廠商只能要求自主管理、沒有罰則；該局正依據食安法第7條業者自主管理規定，進一步擬定相關辦法與罰則，預計下周發函給力勤下游業者，強烈要求務必做好自主管理，如再接獲逾期肉品，必須通報衛生局，否則將依法開罰！

(中時)