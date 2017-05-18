桃市衛生局稽查竄改標籤正露丸 已下架1082瓶
「極品正露丸」及「極東正露丸」遭竄改藥品效期標籤產品，桃園市衛生局聯合市內藥局藥商全面下架該產品，因應衛生福利部食品藥物管理署及新北市政府衛生局查獲「極品正露丸」及「極東正露丸」遭竄改藥品效期標籤產品事件，啟動問題藥品下架回收。
衛生局責成桃園市藥師(生)公會及桃園市西藥商業同業公會通知所屬會員之藥局及藥商應將中榮貿易股份有限公司及嫦娥藥品有限公司之「極品正露丸」及「極東正露丸」產品下架，停止供應，以確保民眾用藥安全。截至18日止，已查核轄內藥局31家、藥商7家，總計下架1,082瓶，計222,880粒藥品。
(中時)
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