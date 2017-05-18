上任將滿周年 文化部長鄭麗君不幫自己打分數

文化部長鄭麗君上任即將屆滿周年，她表示，一切按照當初上任時的文化白皮書走，「第一年至少已經有了初步的輪廓，部長會換，我的責任就是在位期間規劃政策，讓組織可以整備好，建立起文化支持體系，重建整備文化部的組織，為當前台灣文化發展困境解套，我不給自己打分數，讓社會公評。」

鄭麗君表示，一年多來，文化部做了「革新」、「紮根」與「翻轉」，革新部分包括公部門圖書採購、電影票房透明化、調整補助審查制度、爭取文化替代役等等；她也讓文資制度轉型、藝文補助政策轉型等；「我也希望活化地方文化空間，讓各地方中心都能導入藝術總監制，希望部部都是文化部，每一個在地都有發動藝文發展的引擎。」

在「紮根」部分，文化部已經開始著手重建台灣藝術史、音樂史與影像史等等，希望讓台灣文化的根更加茁壯。鄭麗君說，「透過文化翻轉治理，透過文化翻轉台灣未來發展，政策方向已經出來，我們就是要逐步把每個計畫都具體落實。」

影視音政策從補助改成投融資雙軌制，也建立文化金融體系，透過政府引進資金，擴大市場規模。另外首都博物館群的建構也在規畫之中，包括空總、台北機廠與鐵道博物館等等，「跨部會溝通不容易，但我有信心可以逐步落實。」

(中時)