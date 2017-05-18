摧毀北韓大規模殺傷武器 美韓軍演首次出動「獨島號」
北韓周日試射了「火星12」導彈，牽動朝鮮半島的緊張情勢，讓南韓備受核武器的威脅，而駐韓美軍18日透露，日前美韓針對摧毀北韓大規模殺傷武器(WMD)，進行了代號為「勇士突擊7號」（Warrior Strike 7）聯合軍演，還首次動用了獨島號(LPH-6111)兩棲突擊艦。
據《韓聯社》報導，繼今年3月「勇士突擊6號」（Warrior Strike 6）演習之後，美韓日前又舉行了定期反大規模殺傷武器的演習，並且對近日北韓挑釁行為，加強了演練的強度，在京畿道的史坦利營（Camp Stanley）進行了最新一次的演習，並首次動用了直升機航母「獨島號」，參加演習的士兵先從獨島號上搭乘直升機出擊，突襲模擬北韓有大規模殺傷武器的兵工廠。
1.45萬噸級的獨島號是南韓海軍第一艘全通甲板式兩棲攻擊艦，於2005年下水、2007年服役，直通式甲板設計，可起降直升機或短距垂直起降戰鬥機，但沒有裝置協助飛機起飛的滑跳甲板。韓國國防部宣布在2012年宣布建造同級艦 ─ 馬羅島號，也是南韓海軍第二艘獨島級兩棲攻擊艦，預計將在明天下水。
(中時電子報)
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