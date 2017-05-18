為曬小孩做準備！野餐季節一定要跟進的3種「心照不宣親子LOOK」

帶全家人去野餐，替寶貝留下美好回憶吧！(ABC Mart提供)

夏天的到來同時也在暗示暑假慢慢逼近，每年的這個時候不卯起來帶孩子出去玩怎麼行！喜歡到處踏青、替孩子拍照留念的爸媽絕對別忘了野餐，坐在樹蔭下乘涼，爸爸拍照、媽媽看書、小孩畫畫⋯⋯光想像就覺得畫面美到不行！這種情境下超適合來個「心照不宣親子LOOK」，不但擁有更多搭配可能，也能讓人瞬間浮出「這家人好有型」的想法啊！

※基礎版！相同色系絕對不會出錯

想走絕對不會出錯又低調的親子LOOK，最簡單的方法就是透過「同色系」來出招，建議有別於秋冬的沉重感，以暖色系或繽紛的顏色宣告夏天的到來！只要以白色或丹寧百搭色做基底，再加上一雙同色系的編織鞋就能配上清爽卻讓人融化的馬卡龍粉嫩色系，穿在小孩身上也一點都不違和啊！

今夏必備元素就是「條紋」！(ABC Mart提供)

※進階版！擷取小孩身上既有元素

真正會打扮的時尚媽咪們，可以幫小孩搭配好野餐穿搭後，再看看自己的衣櫥裡有什麼！而且這件事一點也不難，只要挑選鵝子、女鵝身上的其中一個元素為靈感就好啦！小編偷偷說，今年夏天「條紋」依然是必備款，而草帽、竹籃等編織元素商品也始終是野餐時必備的單品之一，不想跟大家一樣也可以改挑具編織感的鞋款，像是Hawkins Sport推出韓國設計的WOVEN CLASSIC SNEAKER手工編織舒適輕量休閒鞋就是個好選擇。

吊帶褲既可愛活潑，也能打造出優雅氛圍。(ABC Mart提供)

※挑戰版！利用異材質混搭

今年時尚圈除了流行起各種變化袖襯衫，不同材質或特殊質地的單品也備受矚目。拿野餐時最常被拿來當dress code題目的「波希米亞風」來說，麂皮材質和同樣是大地色系的寬褲就很適合混搭。不只是用在媽媽身上，小孩如果也一起那才是地表最強的親子穿搭啊！

野餐時刻，和小孩子來場畫畫比賽吧！(ABC Mart提供)

除了穿搭TIPS，小編還有幾個野餐時要注意的小細節，沒有注意不會怎樣，只會有點尷尬⋯⋯所以爸媽們可別忘記。

編織帽也是野餐的必備好物之一！(ABC Mart提供)

野餐時通常需要脫鞋子，但穿了一整個早上的鞋再加上天氣炎熱，難免擔心腳悶著散發出奇怪的味道⋯⋯或是陪著孩子蹦蹦跳跳一整天，這時候挑選舒適透氣的材質和柔軟的親膚鞋墊就很重要！

夏天千萬別讓腳悶在鞋子裡。(ABC Mart提供)

針對需求，Hawkins Sport春夏推出的「Hawkins Sport 編織休閒鞋」便設計出適合夏天的舒適透氣材質，加上可後踩式服貼舒適後腳跟設計。大人款以柔軟記憶棉材質設計出獨家FLAT LIGHT低反壓記憶鞋墊，不僅能吸收地面衝擊更能減壓行走時足部負擔，讓爸媽帶小孩時更方便、俐落，就連小孩款的鞋墊也是親膚舒適的材質打造鞋墊，避免孩子肌膚過敏、產生不適。多樣的顏色選擇，不管大人款還是小孩款，都是美到好好穿~棒棒der

以純手工編織技術展現多變視覺新風貌的「Hawkins Sport 編織休閒鞋」，一鞋兩穿讓你可以隨意展現各種風貌。(ABC Mart提供)

更重要的是，自5月19日起只要購買「Hawkins Sport 編織休閒鞋」任2款就能得到Hawkins特製野餐墊&提袋」乙組，完全替野餐做好準備了呀！還不快快穿上踏青去。

(中時電子報)