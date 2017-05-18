新北福山部落悠遊行 暑假體驗原住民文化
烏來是新北市唯一的原住民行政區，為讓民眾體驗泰雅原住民文化，新北市觀光旅遊局推出「烏來福山部落悠遊行」7至9月暑假遊程，即日起開放報名，透過在地原住民導覽，讓民眾深入認識烏來原始山林之美，也體驗早年原住民的生活智慧。
觀旅局表示，「烏來福山部落悠遊行」規畫「織樂獵趣德拉楠」、「「想念snun德拉楠」2大主題路線，除親近大自然山林外，也安排泰雅族編織手作DIY課程，特價999元，每團僅開放18個名額。
「織樂獵趣德拉楠」路線沿南勢溪上溯探訪福山部落的第1個聚落屯鹿（下盆），由獵人引領走進自然，體驗泰雅族祖先從山林狩獵過程學到的生命智慧；「想念s’nun德拉楠」則親近德拉楠的源頭大羅蘭溪，循古圳步道擁抱純淨的自然與部落文化。
觀旅局表示，烏來福山部落悠遊行除生態旅遊外，也藉由體驗原住民文化扶植部落產業，號召在地原住民投入參與，將從小到大的在地生活轉化為遊程，讓導覽更生動更精彩，展現原住民文化並帶動在地經濟，相關訊息可上活動官網或電洽「原森旅行社」26029569查詢。
(中時)
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