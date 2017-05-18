水源國小公益音樂會 周六薪石窯登場

新竹市水源國小國樂團，本周六將在薪石窯演出。（徐養齡翻攝）

促進國樂「聲聲不息」！新竹市薪石窯20日將在廣場舉辦「點點薪火、讓愛燎原」傳承音樂會，由水源國小國樂團演出多首動人樂曲，盼民眾踴躍前往，讓新竹國樂種子更加茁壯。

主辦單位表示，音樂會將以簡單而隆重的模式進行，門票500元含點心、飲料、伴手禮，將全數捐給水源國小國樂團，歡迎民眾20日下午3點半到薪石窯聆聽動人樂曲，同時響應公益。

(中時)