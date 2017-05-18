Discovery拍攝8年 台中國家歌劇院紀錄片月底首播
Discovery頻道耗時8年拍攝的紀錄片《建築奇觀：台中國家歌劇院》，將於5月28日全台首播，並將陸續在亞洲播放。市長林佳龍今天在首映記者會中表示，感謝日本建築大師伊東豊雄、前台中市長胡志強催生歌劇院，新市府團隊提升工程軟硬體設備，留給後代子孫偉大的建築。
臺中國家歌劇院自2005年展開競圖、2009年底動工，2016年9月正式開幕，是全球第一座以曲牆為結構主體支撐的建築，伊東豊雄以人居住在洞穴及樹木的理念，做無樑無柱、彎曲、零直角的設計，近乎違背幾何學原理，由麗明營造建築團隊興建。
Discovery頻道自2010年來台拍攝「建築奇觀：台中國家歌劇院」紀錄片，拍攝及後製耗時近8年，將帶全亞洲觀眾看見偉大工程幕後的挑戰及台灣的創新建築實力。
首映記者會今天在臺中國家歌劇院舉行，林佳龍、Discovery亞太電視網總經理張方及麗明營造董事長吳春山等人與會。林佳龍表示，麗明營造以臺中國家歌劇院獲得國家最高榮譽公共工程金質獎；伊東豊雄也獲得日本「村野藤吾賞」獎，都讓台中人民與有榮焉。
紀錄片製作人盧慈穎指出，拍攝團隊首度與建築團隊溝通竟聽不懂興建的複雜概念， 2013年間進行第一層到第二層樓工程時，突破高難度的彎曲面的施工，並克服諸多難題，在舉行上樑儀式時，參與團隊都感動萬分，還覺得簡直是不可思議。
盧慈穎表示，她看著建築團隊幹部從黑髮到白髮，過程中甚至擔心是否蓋得起來，台日建築及Discovery拍攝團隊緊密結合，完成「不可能的任務」，拍攝後製耗時近8年，創下建築奇觀單元在台拍攝建案最久的紀錄。
(中時)
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