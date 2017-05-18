回收業者的噩夢 這款最難拆…

大家從小喜愛的零食「品客」，外包裝包含不同材質，讓回收業者很頭痛！(本報系資料照片)

現代人的環保意識越來越成熟，通常在丟垃圾的時候都會先想一下怎麼分類，但是你有沒有常常遇到那種拿它沒辦法的包裝外殼呢？英國回收業者最大的噩夢，居然是大家都很愛吃的「品客」！

如果食品的外包裝有不同材質，就會增加回收的難度，因此包裝組成的成分越多種就越難回收，因為回收機器可能很難一一把它們分開來，BBC報導指出，獨特的品客外包裝，是由金屬盒底、塑膠盒蓋、金屬可撕式封口蓋，還有錫箔紙環狀壁套組成，對於必須一一把它們拆解開來的英國回收業者而言，根本就是一場惡夢！

除了品客以外，清潔用噴霧瓶、黑色塑膠托盤、威士忌包裝也都登上最難回收的排行榜，清潔用噴霧瓶通常產品標籤上都會寫「可回收」，但是其實只有瓶身可以回收而已，它的噴霧頭通常含有不同聚合物成分和一枚金屬彈簧，幾乎不可能把它們一一拆解，令回收業者相當崩潰！

因此，英國回收協會執行長Simon Ellin鼓勵大家一起發明比較容易回收的食品外包裝！藉由優良的產品設計，改善回收的難度，也讓環保業者不再那麼頭痛。

(中時電子報)