新舊融合 智慧城市 亞洲最佳會展城市-臺北

台北展攤宣傳2017世大運，國際買家熱鬧參與活動。（台北市政府提供）

德國為全球會展產業最發達的國家之一，為推廣臺北市優異的會展環境及觀光資源，臺北市觀光傳播局再次以「Taipei Makes Perfection」-「臺北成就完美」為主題，赴德國參加「2017年國際獎勵旅遊與會議展」(IMEX），期能搶進歐洲會展、觀光產業版圖。

亞洲會展產業中臺北市的品牌形象已進入品牌成熟期，無論在國際會議、國際展覽皆有著亮眼的成績，觀傳局統計2016年共計有112件國際會議、展覽及獎勵旅遊申請辦理補助，總計贊助金額約新臺幣970萬元，這些會展及獎旅帶進10萬人次外籍商旅及觀光客，為臺北市創造出約32億元觀光產值。

觀傳局專門委員江春慧表示，針對外籍人士來臺參與國際會議、展覽、獎旅的贊助，今年觀傳局特別新增臺北市雙層觀光巴士4小時票的贊助方案，雙層觀光巴士車行經臺北市重要景點，讓外籍人士在商務之餘，可以輕鬆暢遊臺北市；臺北已是亞洲的智慧城市，會展產業也進入電子化智慧產業，觀傳局也針對來臺參與MICE的國際人士，提供Taipei Free臺北公眾區免費無線上網服務，臺北市全時段、無使用時數、次數限制、免費無線上網的服務，讓旅客在臺北能與世界無縫接軌。

台北燈節備受矚目，參與買家手持提燈在展攤前合影。（台北市政府提供）

亞洲會展城市都強調整合其城市優勢及特色，創造旅遊、會議、展覽的綜合成效，臺北市已經擁有國際級的專業展覽、會議場地，近幾年結合文創，發展多元具有創意的場地。例如舊城區的大稻埕、巴洛克花園的松山文創園區、舊工廠改建的華山1914文化創意產業園區、百年紅磚瓦的西門紅樓，這些文創場地利用獨特古建築物的氛圍、人文薈萃，傳承過去文化打造未來創新，並結合臺北市獨特的觀光資源，提供國際人士更多的體驗，臺北將成為亞洲會展最閃亮的明日之星。

2017年世界大學運動會將於8月在臺北活力登場，屆時預計將有來自150國約1萬2千位選手及國際友人蒞臨臺北市，為因應該場體育盛會在臺北市舉辦，除了從各賽事場館延伸景點包裝外，也推出包含茶文化體驗之旅、臺北經典地標巡禮、臺北巷弄之旅、臺北戲劇文化之化等貴賓旅遊招待及25條精彩遊程，從景點、美食、文化、人情故事讓各國友人體驗臺北。

此外，此次展場中臺北展區也設置「Bravo, Taipei！」互動遊戲，以世大運為主題的紙文創遊戲包括棒球九宮格、籃球框及套圈圈三項活動，讓參與者體驗臺北的運動文化，參與者紛紛豎起大姆指稱讚臺北的文創商品很出色，成功創造現場熱鬧氛圍及與會者對臺北展攤的熱情關注。

Taipei Makes Perfection，Greeting You with Great Venues & Gourmet Food，臺北成就完美，美食美地歡迎您，希望每個來到臺北的國際人士能夠體驗到這個新舊融合、科技智慧、多元美食，文化與科技並存具有獨特魅力的亞洲城市-臺北。

(中時電子報)