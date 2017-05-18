被列豬哥亮「斷交黑名單」？馬如龍：亂講！

馬如龍現身豬哥亮靈堂。（盧禕祺攝）

馬如龍現身豬哥亮靈堂。（盧禕祺攝）

馬如龍現身豬哥亮靈堂。（林淑娟攝）

綜藝天王豬哥亮辭世第四天，18日仍有不演藝圈重量級人士赴豬哥亮靈堂致哀，曾被媒體報導是豬哥亮「斷交黑名單」的馬如龍，下午也現身，他離開時原本相當低調不太願意受訪，僅表示對老友說「一路好走」。但當有記者問他是否聽過黑名單的事，他直斥：「那亂講，我救過他三次，你想他會把列為黑名單嗎？絕對不會！」

馬如龍說，名嘴謝寒冰在中天《新聞龍捲風》講的過去都是真的，「你想他會把我列黑名單嗎？不可能啦！我跟他很好。」至於是救過哪三次，他說「不用再講了，以後再講。」

豬哥亮病危住院期間，《壹週刊》曾報導，外傳豬哥亮早期演《白髮童子》時，被掛頭牌的馬如龍嫌「怎麼這種人來演」惹怒豬哥亮，後來豬哥亮復出主持，始終沒與馬如龍同台過。豬哥亮後來有一個「斷交」黑名單，馬如龍也在名單內。

不過2009年2月時，「出國深造」中的豬哥亮被媒體在屏東發現後，馬如龍曾在受訪時透露豬哥亮2007年底時有打電話給他，說當時的豬哥亮很沮喪，像在交代後事，透露生活很不好。當時馬如龍還透過媒體向豬哥亮喊話，要他「不要放棄自己」。後來馬如龍也鼓勵豬哥亮復出。

當時馬如龍曾說，兩人第一次合作就是36年前的華視連續劇《白髮童子》，他費盡唇舌說服豬哥亮，才讓豬哥亮有了第一部電視劇作品，而且一拍就是100集，事實上，豬哥亮和馬如龍在《白髮》之後又合作華視另一部《奮鬪人生》，當時報導還曾主打「『白髮童子』原班人馬再度合作。

(中時)