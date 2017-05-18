福州518海交會連8年飄台味 120家台企亮相
第十九屆福州518海交會18日在海峽國際會展中心開幕。本屆海交會共吸引來自全球五大洲59個國家和地區的2006家境內外企業參展參會，幾乎覆蓋「一帶一路」沿線所有國家及地區，規模之大創歷屆海交會之最。
台灣館由台灣貿易中心主辦，今年是台灣連續第8年參加海交會，以「地道台灣」為主題推薦台灣的農產食品、文創禮品、家居生活及美容生技四大產業，共有120家台灣企業參展，展位達288個。
台灣知名企業及工協會：金蘭醬油、海瑞、大愛感恩、鐵碳、川伯、好第ㄧ及台灣電電公會會員、台灣珠寶同業公會等展示兼具智能生活、科技與環保概念的優質商品。
其中大愛感恩推廣的環保服裝，利用回收保特瓶能源再利用所製成的服飾及防災居家用品既突出了環保、科技、實用性、創意性，又兼具生活美學，令人耳目一新。
台灣電電公會展區這次主要展示台灣最新結合生活與智慧科技的保健用品、消費電子產品、VR產品等，例如可以邊游泳邊聽音樂的游泳音樂播放器於會場詢問度頗高。
為了協助台灣廠商持續拓展大陸市場，今年台灣館還規劃了包括綜合性商展、專業展覽、拓銷團、精品形象推廣等45項推廣活動，民間全力拚經濟。
(中時)
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