竹市配合萬安演習 軍警消同步演練

新竹市配合年度萬安演習，從市府到軍警消全面動員。（徐養齡翻攝）

配合年度萬安演習，新竹市動員軍、警、消，18日下午進行兵推、演練，由市場林智堅親自主持，盼在災害來臨前做足準備，並能即時發揮合作無間的救災救難機制。

市府表示，萬安40號演習於13時30分整實施，由警察局民防管制中心同步發放警報。林智堅與行政院動員會報統裁部副統裁官陸軍副司令黃國明等一行督導人員，赴載熙國民小學及北區區公所，視察學童防空避難情形及公務機關民防團開設作業演練。

消防局表示，竹市轄內有新城斷層及新竹斷層等2條活動斷層，有相當高的地震災害潛勢，演習主軸計於光復中學舉行兵棋推演，下午則在大潤發忠孝店第二停車場動員實兵演練，另在建功高中舉行災民收容安置演練。

警方表示，下午演習警報發放後，市民聽聞警報均高度配合交通疏導管制、進行人車疏散避難，民眾、商家及全天候開放之機關亦立即緊閉門窗、關閉水電瓦斯、熄滅燈火，立即進入防空避難處所避難，密切配合，未發生有人員不配合情況。

(中時)