幽暗破爛 虎尾三市改善工程動工

虎尾第三零售市場老舊破爛，還可見早期的竹片糊土（左）的房子。（許素惠攝）

虎尾第三零售市場住戶（右三）拜託公所人員，一定要把這條最陰暗的通道改善好。（許素惠攝）

虎尾第三零售市場改善工程動工。（許素惠攝）

虎尾鎮長林文彬（左二）要住戶及攤商放心，第三市場改善後會很明亮。（許素惠攝）

虎尾零售第三市場破爛老舊、陰暗不見天日，逾一甲子未整建，入夜每每有人在其中吸毒，成婦女不敢靠近的暗黑幽谷，虎尾鎮公所上午動工改善，鎮長林文彬保證完竣後，將成為連貫德興宮、故事館等景點的遊旅通徑。

公所市場管理員方向指出，第三零售市場就是鎮民通稱的西市，目前有36攤商，6住戶。通道、排水溝及屋頂改善工程預計70個工作天完工，並有完善的照明。不過，為了鎮民購物及攤、住戶出入方便，路面部分會趕工在1個月完成。

10多位住戶及攤商參加動工儀式，住戶黃揚言、鞏曉雲等指出，該市場從1952年開賣到現在，都不曾整修過，到處破破爛爛，由中正路通往林森路通道白日走來，也有陰森感，晚上根本沒人敢靠近。

攤商劉春雄、蔡玉娥也說，連接中正、林森兩路的通道破敗景象可比世界知名貧民窟，一旁年輕住戶都搬走了，只剩老人，入夜像鬼域，常有人躲著吸毒。

虎尾鎮長林文彬表示，第三市場毗連正在整修的古蹟虎尾出張所，整修工程完成後，該市場將有新使命，可以更快捷連貫周遭德興宮、布袋戲館、合同廳舍等景點，並呼應未來糖鐵五分車復駛的整體景觀活化改善。

(中時)