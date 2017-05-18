幽暗破爛 虎尾三市改善工程動工
虎尾零售第三市場破爛老舊、陰暗不見天日，逾一甲子未整建，入夜每每有人在其中吸毒，成婦女不敢靠近的暗黑幽谷，虎尾鎮公所上午動工改善，鎮長林文彬保證完竣後，將成為連貫德興宮、故事館等景點的遊旅通徑。
公所市場管理員方向指出，第三零售市場就是鎮民通稱的西市，目前有36攤商，6住戶。通道、排水溝及屋頂改善工程預計70個工作天完工，並有完善的照明。不過，為了鎮民購物及攤、住戶出入方便，路面部分會趕工在1個月完成。
10多位住戶及攤商參加動工儀式，住戶黃揚言、鞏曉雲等指出，該市場從1952年開賣到現在，都不曾整修過，到處破破爛爛，由中正路通往林森路通道白日走來，也有陰森感，晚上根本沒人敢靠近。
攤商劉春雄、蔡玉娥也說，連接中正、林森兩路的通道破敗景象可比世界知名貧民窟，一旁年輕住戶都搬走了，只剩老人，入夜像鬼域，常有人躲著吸毒。
虎尾鎮長林文彬表示，第三市場毗連正在整修的古蹟虎尾出張所，整修工程完成後，該市場將有新使命，可以更快捷連貫周遭德興宮、布袋戲館、合同廳舍等景點，並呼應未來糖鐵五分車復駛的整體景觀活化改善。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。