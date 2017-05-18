過馬路玩手機要罰？ 立院交通委員會意見不一
低頭族過馬路可能影響交通，立委陳歐珀今日在立法院交通委員會提案修法，建議處300元罰鍰，不過立委李昆澤、鄭運鵬、葉宜津等人，雖認同其立意良善，但條文定義不夠明確，恐怕變成過馬路講電話都要罰，且低頭看書、吃東西是否也要開罰？散會前決定全案保留，另定日期併案審查。
立法院交通委員會今審查《道路交通管理處罰條例》與《公路法》部分條文修正草案，主要針對日漸頻繁出現的邊滑手機、邊過馬路的低頭族，增訂新台幣300元的行政罰處罰條款。不過，陳歐珀提案內容中的「穿越馬路時，未盡注意義務低頭凝視行動電話、電腦或其他相類功能裝置，致妨礙公眾及車輛通行者」，被立委認同理念，但也點出實際執行不易。
李昆澤指出，難道是只要手持行動電話就開罰，這與導致妨礙交通安全並無明顯關聯，那過馬路想事情是否也可開罰？應針對有導致妨礙交通安全才罰，若定義不清，將造成警方執法上的困難。
葉宜津則認為，許多開車族都有經驗，會看到行人滑手機到忘神停在路中央，儘管很氣，但能因此就處罰嗎？若在路口看廣告傳單、一邊走路一邊吃冰，這與看手機有何異，若沒具體訂定很難處罰。
(中時)
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